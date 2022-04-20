Küresel internet televizyon ağı Netflix’in abone sayısı, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Peki, Netflix neden abone kaybediyor? İşte olası sebepler…

​​​​​​​Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix’in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu. Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.

Abone sayında 10 yılı aşkın süredir ilk kez düşüş yaşandı

Netflix’in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix’in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu. Netflix’in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu. En son Ekim 2011’de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.

NETFLİX NEDEN ABONE KAYBEDİYOR?