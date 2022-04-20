Küresel internet televizyon ağı Netflix’in abone sayısı, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Peki, Netflix neden abone kaybediyor? İşte olası sebepler…
Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix’in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu. Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.
Abone sayında 10 yılı aşkın süredir ilk kez düşüş yaşandı
Netflix’in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix’in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu. Netflix’in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu. En son Ekim 2011’de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.
NETFLİX NEDEN ABONE KAYBEDİYOR?
KOVİD’LE GELEN HIZLI BÜYÜME
Peki, Netflix neden abone kaybediyor? Netflix hissedarlarına yazdığı mektupta, “Covid, 2020’deki büyümemizi önemli ölçüde artırdı” diyor. Yani koronavirüs pandemisiyle büyük oranda abone kazanan Netflix, pandeminin yavaşlamasıyla bu hızı kaybetmiş görünüyor. Netflix, çeyreği yaklaşık 222 milyon aboneyle bitirdi, bu rakam ile birlikte hala en büyük yayıncı.
FİYAT ARTIŞI
Netflix, ABD ve Kanada’da 600.000 müşteri kaybettiğini ve bunun büyük ölçüde “fiyat değişikliğine” bağlı olduğunu söylüyor. Netflix, abone kaybının nedenlerini araştırırken ‘reklam destekli abonelik modeliyle fiyatları düşürmeye de ilk kez açık görünüyor.
ŞİFRE PAYLAŞIMI
Şirket, büyümenin zorlaştığını kabul ediyor ve şifre paylaşımının da bu durumda etkili olduğu yorumu yapılıyor. Netflix artık 100 milyon kadar hanenin hizmeti paylaşılan şifreler aracılığıyla kullandığını tahmin ediyor ve “Birçok pazarda üyeliği büyütmek daha zor” dedi. Netflix, bu yüzden şifre paylaşımı konusunda daha geniş önlemler alıyor.
REKABET
Netflix şu her zamankinden daha fazla rakiple mücadele ediyor. Örneğin Disney Plus bu yıl içinde daha düşük maliyetli, reklam destekli kademeli planları sunuyor.
RUSYA PAZARI
Netflix, Ukrayna’ya saldıran Rusya’da da hizmetlerini askıya almıştı. Bu durum Netflix’in 700.000 abone kaybettiğini gösteriyor.
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