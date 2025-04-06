Netflix üyelik ücreti 2025: Netflix abonelik ücretleri ve paketler (Nisan)

Bugün dünyada milyonlarca abonesi bulunan Netflix’in ilk yıllarında DVD satışı ve kiralama üzerine çalışan bir şirketti. 2007’den itibaren Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme hizmeti vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle de içerik üretimine girdi. Netflix, Ocak ayı sonunda 2024 yılı son çeyrek rakamlarını açıkladı. Netflix'in abone sayısı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 18,9 milyon arttı ve toplam rakam 300 milyonu aştı. Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 10,2 milyar dolara çıktı.Peki, Netflix'in Türkiye'de abonelik ücretleri ne kadar? İşte Netflix paketleri

Türkiye'de Netflix üyelik ücreti 2025 ne kadar?

Türkiye'de ise Netflix'in 3 ayrı üyelik paketi bulunuyor. Netflix kullanıcıları Türkiye'de "Temel", "Standart" ve "Özel" paketler arasında tercih yapabiliyor. 6 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'deki Netflix üyelik ücreti ve paketleri şöyle:

Temel plan: Ayda 149,99 TL

Ayda 149,99 TL Standart plan: Ayda 229,99 TL

Ayda 229,99 TL Özel plan: Ayda 299,99 TL

Temel plan

Netflix temel üyelik paketinde tüketiciler aynı anda sadece 1 ekrandan Netflix'i kullanabiliyor. Türkiye'deki temel plan reklamsız. Desteklenen cihazlar televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet. Çözünürlük ise 720p (HD)

Standart plan

Netflix'in standart üyelik paketinde aynı anda izlenebilen ekran sayısı ve video indirilebilir cihaz sayısı 2'ye çıkıyor. Desteklenen cihazlar televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet. Tüketiciler içerikleri Tam HD seçeneğiyle izleyebiliyor (1080p

Özel plan

Özel pakette ise aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı 4'e çıkarken, video indirilebilir cihaz sayısı 6'ya çıkıyor. Kullanıcılar içerikleritelevizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet üzerinden ultra HD kalitesinde izleyebiliyor. Bu pakette konumsal ses (3 boyutlu ses) özelliği de devreye giriyor. Çözünürlük 4K (Ultra HD) + HDR

Netflix ücreti nasıl ödenir?

Netflix'te ücret ödeme için çeşitli yöntemler var.

1. Yöntem: Banka ve Kredi kartları

2. Yöntem: Sanal kartlar (Belirli ülkelerde)

3. Yöntem: Ön ödemeli kartlar (Visa, MasterCard, American Express)

4. Yöntem: Netflix hediye kartı (Bu yöntemde bir kişiye abonelik de hediye edebiliyorsunuz. Şu an HepsiBurada, Trendyol, Teknosa, D&R, MediaMarkt üzerinden kart alınabiliyor)

5. Yöntem: İş ortakları (Vodafone)

Netflix plan değiştirme nasıl yapılır?

Netflix kullanıcılarının sorduğu bir başka önemli soru ise üyelik planı değiştirme işlemi Sahip olduğu üyelik planını daha uygun bir fiyatlı planla değiştirmek isteyen bazı kullanıcılar mevcut Ayrıca tam tersi şekilde daha fazla özelliğe erişmek isteyen kullanıcılardan da bahsedebiliriz. Her iki türdeki kullanıcının da gerçekleştirmesi gerek adımlar şunlardır:

Netflix sitesine ulaşın ve hesabınıza giriş yapın.

Daha sonrasında kullanıcı profilinizi seçin ve sağ üst kısımda bulunan menüden “ Hesap” seçeneğini tıklayın.

seçeneğini tıklayın. Ardından hesap ayarları menüsü karşınıza çıkacaktır. Bu ayarlar arasından “Plan Ayrıntıları” sekmesine ulaşın ve “Planı değiştir” seçeneği ile devam edin.

Netflix üyeliği nasıl silinir?

adım : Netflix’e giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeden “Hesap” kısmına gelin, adım : Karşınıza çıkan ekranda “Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıklayın, adım: Ekranın solunda yer alan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayın,

Netflix hesabınızı silmeye karar verdiğinizde kendi hesabınızla Netflix’e giriş yaptıktan sonra yukarıdaki adımları takip etmek gerekiyor. “Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıkladıktan sonra Netflix, eğer ücret bütçenizi aşıyorsa sizi bir alt plana geçirmeyi teklif ediyor. Ancak iptal ettirmekte kararlıysanız, solda bulunan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayarak Netflix üyelik silme işlemini tamamlayabilirsiniz.