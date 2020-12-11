Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun beş kişilik işçi heyetinde bu yıl asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçiye de yer verdi. Adalet Bakanlığı’ndan büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, milyonlarca asgari ücretlinin sorunlarını dile getirmek için pazarlık masasında olacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 4 Aralık’taki ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yine aynı yöntemle 15 Aralık’ta yapacak.

Görüşmelerde, bu yıl asgari ücrette yapılacak artışının yanında, Türk-İş’in komisyonun beş kişilik işçi heyetinde Koop-İş Sendikası üyesi kadın işçi de yer alacak. Adalet Bakanlığı’nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, komisyonda milyonlarca asgari ücretlinin sesi olacak.

“Günümüz hep hesapla geçiyor” *

Özgül Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda taşeron işçilikten kadroya geçtiğini belirterek, asgari ücretli olarak çalıştığını söyledi.

Biri ortaokul diğeri lisede eğitim gören iki kızı ve uzun süredir işsiz olan eşiyle Sincan’da yaşadığını dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

“Eşim elektrikçi ama uzun süredir işsiz. Tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Dün yine markete gittim, zeytinyağı ve yumurta aldım 90 lira ödedim. Bunun kirası var, faturaları var. Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim. Büyük kızım fen lisesini kazandı ama masraflar nedeniyle oraya gönderemedim. Üniversitede diş hekimliği bölümünü istiyor, kazanırsa acaba oraya gönderebilir miyim onu da bilmiyorum. Fen lisesinde okuması gereken çocuğum neden anadolu lisesine gitsin? Servis 500 lira, yemek 200 lira. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Ben 100 liraya yemek yiyorum. Öğrenci 200 liraya yemek yiyor. Onun için gönderemedim. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Çabalıyorsun borçla borç yapıyorsun. Kredi kartları çoğalıyor. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla geçiyor.”

“Bu sene biraz daha umutluyuz” *

Yardımcı, Türk-İş yönetimine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kendisine yer verilmesinden dolayı teşekkür ederek, duyulan güveni boşa çıkartmayacağını dile getirdi.

Komisyonda, asgari ücretlilerin sesini duyurmak ve sıkıntılarını anlatmak istediğini ifade eden Yardımcı, şunları söyledi:

“Yıllardır asgari ücretle çalışan biri olarak, tüm asgari ücretlilerin neler yaşadığını biliyorum. Hepimiz ev geçindirmeye çalışıyoruz. Ne kadar geçindirdiğimiz tartışılır. Maaş kartları eksiden çıkmıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarının yarısını karşıladığımızda bize sıra bile gelmiyor. Fedakarlık yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayım. Bu sene biraz daha umutluyuz. Asgari ücretli çalışanların bana güvenmelerini istiyorum.”

“Tebessüm ettirecek bir rakam bekleniyor” *

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 3 Aralık’ın da Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, 4 Aralık’ta başlayan görüşmelerde asgari ücretle çalışan bir engelli kadın işçiye yer verme kararı aldıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığı’nda işçi olarak çalışan Özgül Yardımcı’nın, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi heyetinde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edeceğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

“Asgari Ücreti Tespit Komisyonu’nda bizim sendikacı arkadaşlarımız, asgari ücretin yetersiz olduğunu anlatıyor ama bunu yaşayan birinin anlatması bambaşka. Özgül Yardımcı, asgari ücretle geçinilemediğini ilk toplantıda biraz anlattı. Gelecek toplantılarda da bunu anlatmaya devam edecek. 7 milyon çalışan ve bunların aileleri, komisyondan tebessüm ettirecek bir rakam bekliyor.”