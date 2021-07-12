Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısa göre yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon mayıstaki yüzde 16,59’dan yüzde 17,53’e yükseldi.

Piyasa beklentisi; aylık yüzde 1,42 ve yıllık yüzde 16,92 artış yönündeydi. Kurlardaki oynaklığın, enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında yukarı yönlü riskleri arttırdığına dikkat çeken uzmanlar; para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesinin bu riskleri hafifleteceği görüşünde birleşiyor.

Emtia fiyatlarındaki yukarı hareketler TL’nin değer kazanımıyla desteklenirse enflasyonist baskının azalacağı kaydedilirken faiz oranlarındaki indirimin hangi hızda ve vadede yapılacağı konusu, enflasyona ilişkin en temel risk olarak görülüyor.

Yüzde 18,50’nin altındaki seyrine devam eden iki yıllık gösterge faiz için 14 Temmuz’daki TCMB toplantısından çıkacak sonuç önemli olacak. Bu arada Hazine’nin 2021 Temmuz ayında 54,6 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında altı ihale ve beş doğrudan satış ile birlikte toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma öngördüğü bilgisi veriliyor.