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  • Paris 2024 Olimpiyatları: Güncel madalya tablosu - Türkiye kaçıncı sırada?

Paris 2024 Olimpiyatları: Güncel madalya tablosu - Türkiye kaçıncı sırada?

Fransa'daki Paris Olimpiyatlarına dünya genelinde 206 farklı delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor. Peki, madalya tablosunda son durum ne? İşte şu an itibarıyla Paris Olimpiyatları madalya tablosu...

31 Temmuz 2024 | 12:58
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 15:45
Paris 2024 Olimpiyatları: Güncel madalya tablosu - Türkiye kaçıncı sırada?

33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Paris'te devam ediyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunlarında şu an itibarıyla (31 Temmuz/12.59) madalya tablosunun ilk sırasında Çin yer alıyor.

  • Çin 8 altın, 6 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 16 madalyanın sahibi oldu.
  • Japonya 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 13 madalya kazandı.
  • Ev sahibi Fransa 6 altın, 9 gümüş ve 5 bronz ile toplamda 20 madalya kazandı.

TÜRKİYE 24. SIRADA

Türkiye şu an itibarıyla 3 ülkeyle beraber 27. sırayı paylaşıyor. Türkiye şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz ile toplamda 2 madalyaya ulaştı.

  • Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.
  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. 

Madalya durumu gün içinde değiştiği için son durumu görmek için bu linki veya tabloyu tıklayabilirsiniz



 

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
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