33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Paris'te devam ediyor. 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunlarında şu an itibarıyla (31 Temmuz/12.59) madalya tablosunun ilk sırasında Çin yer alıyor.

Çin 8 altın, 6 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 16 madalyanın sahibi oldu.

Japonya 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 13 madalya kazandı.

Ev sahibi Fransa 6 altın, 9 gümüş ve 5 bronz ile toplamda 20 madalya kazandı.

TÜRKİYE 24. SIRADA

Türkiye şu an itibarıyla 3 ülkeyle beraber 27. sırayı paylaşıyor. Türkiye şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz ile toplamda 2 madalyaya ulaştı.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Madalya durumu gün içinde değiştiği için son durumu görmek için bu linki veya tabloyu tıklayabilirsiniz





