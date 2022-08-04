ABD’de yatak firması Casper, profesyonel uyku uzmanı arıyor. Ürünlerini deneme karşılığında firma, uyku uzmanlarına saatte 25 dolar ödeme yapacak

ABD’deki bir yatak firması, ürünlerini test edecek uykuculara uyuyarak geçirecekleri her bir saat için 25 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Fox News’e konuşan bir Casper şirket sözcüsü, “İşe alınacak üç kişi, uyku kişiliklerini en iyi ifade eden konumlardan içerik oluşturma ve uyuma esnekliğine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Adaylardan beklenen özellikler

İş ilanına göre uykucuların ‘beklenmedik ortamlarda ve halka açık şekilde’ uyumayı kabul etmesi gerekiyor.

Uykucuların aynı zamanda derin uykuya derin bir aşk besliyor olması bekleniyor.

Adaylarda ayrıca şekerleme yapma yeteneği ve mümkün olduğunca fazla uyuma arzusuna sahip olma özelliği aranıyor.

Mesai saatleri içerisinde uyumadıkları sırada uykuculardan uykuya dair meselelerden bahsettikleri kısa videolar üretmesi bekleniyor.

İşe alınacak kişilerin pijama giymesi zorunlu.