ARA
Bist 100
5114,97
3,13%
Bist 100
Dolar/TL
20,961
0,7217%
Dolar/TL
Euro/TL
22,4439
0,2192%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,071
-0,492%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1313,02
-0,77%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Resmi Gazete'de bugün (03.06.2023)

03 Haziran 2023 Tarihli ve 32210 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler....

03 Haziran 2023 | 08:57
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 09:03
0
Resmi Gazete'de bugün (03.06.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 10620 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1313,02 -0,77%
  • ALTIN ONS 1948,2 -1,47%
  • BIST 100 5114,97 3,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,961 0,7217%
  • EURO/TURK LIRASI 22,4439 0,2192%
  • EURO/USD 1,071 -0,492%
  • INGILIZ STERLINI 1,2452 -0,62647%
  • JAPON YENI 139,967 0,845%
  • KANADA DOLARI 1,34295 -0,14611%
  • RUS RUBLESI 80,8 -0,2469%
Günün En Çok Okunanları
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş
1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Gözler pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarında! Beklenti ne?
Gözler pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarında! Beklenti ne?
İstanbul dahil 11 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
GERİ
İLERİ
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
1 trilyon dolarlık şirket fikri kahve içerken doğmuş
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Gözler pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarında! Beklenti ne?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL