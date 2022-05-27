Restoran zinciri Baydöner siber saldırıya uğradı, 505 bin 337 kişinin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgileri ele geçirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bay Döner’e yapılan siber saldırıda 505 bin 337 kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. İhlalin şirketin bilgi işlem yöneticisinin bilgisayarının zararlı bir yazılım ile web servis şifrelerinin ele geçirilmesiyle gerçekleştiğinin belirtildi.

KKVK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Baydöner Restoranları A.Ş. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Baydöner Restoranları A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

İhlalin veri sorumlusunun Bilgi İşlem Yöneticisinin bilgisayarının zararlı bir yazılım ile saldırıya uğraması ve web servis şifrelerinin ele geçirilmesi sonucu gerçekleştiği,

İhlalin 21.05.2022 tarihinde gerçekleştiği ve 22.05.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilerin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 505.337 olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.05.2022 tarih ve 2022/536 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.