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Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı

Sabancı Holding'in ABD'deki iki güneş santrali yatırımından ilki üretime başladı.

20 Mayıs 2024 | 09:58
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 10:06
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı

Sabancı Holding, ABD'deki iki elektrik üretim yatırımından Cutlass II güneş enerjisi santralinin üretime geçtiğini ve yılda 15 milyon dolar faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yaratmasının hedeflendiğini açıkladı.

Sabancı Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre Cuma günü devreye alınan santralin inşaatı için bankalardan alınan krediler de uzun vadeli proje finansman kredisine dönüştürüldü.

Şirket, ABD'deki ikinci güneş enerjisi santrali Oriana Solar'ın da gelecek yıl ikinci çeyrekte devreye alacağını öngördü.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan iki santral devreye alındığında Sabancı Renewables'ın ABD'deki kurulu gücü 504 megavata ulaşacak.

Şirket ABD'de kapasitesini daha da artırmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.

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