Sabiha Gökçen’den kapsayıcı bir başarı hikayesi

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı havacılık sektöründe iz bırakan kadınların hikayelerini görünür kılmaya devam ediyor. “Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar” belgesel serisinin yeni bölümüne konuk olan ISG Misafir Deneyimi Şefi Özen Çakır Özel, tutkuyla başladığı havacılık yolculuğunda yamaç paraşütü pilotu olarak geçirdiği kazayı, karşılaştığı zorlukları, yeniden başlama cesaretini ve şu an terminal genelinde inşa ettiği insan odaklı misafir deneyimi anlayışını anlatıyor.

Havacılık tutkusu lise yıllarında Ordu Boztepe’de izlediği yamaç paraşütleriyle başlayan Özel, Havacılık Yönetimi eğitimi alırken henüz otomobil ehliyetini bile almadan önce yamaç paraşütü pilotluk eğitimini bitirerek solo uçuşlarını tamamladı. Özel için havacılık zamanla yalnızca bir meslek değil, hayatının yönünü belirleyen güçlü bir tutkuya dönüştü. Ancak bir uçuş sırasında yolcusunun hayatını kurtarmak isterken yaşadığı ağır kaza, Özel’in hayatının dönüm noktası oldu.

Düştüğü yerden yeniden havalanan bir kadının hikayesi

Özen Çakır Özel, bir yamaç paraşütü uçuşu sırasında bir yolcunun rahatsızlanmasıyla gelişen acil durumda, yolcunun güvenliğini sağlamak için müdahale ederken ciddi şekilde yaralandı. Sol kalçasına takılan protez ve uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından engelli bir kadın olarak havacılık sektöründe var olmanın zorluklarıyla karşılaşsa da pes etmedi. Bir süre uzaklaşmak zorunda kaldığı havacılık sektöründen sonra görev aldığı telekomünikasyon sektöründe edindiği tecrübeyi Sabiha Gökçen Havalimanı projesiyle birleştirerek tutkuyla bağlı olduğu sektöre geri döndü.

Zorlu dönüş sürecini anlatan Özen Çakır Özel: “Erkek egemen bir sektörde engelli bir kadın olarak yer bulmak oldukça zordu. Ancak kalben havacılıktan hiç kopmadım. Sabiha Gökçen fırsatı çıktığında bir an bile tereddüt etmedim. Eğer vazgeçmezseniz ve gönülden isterseniz, yol bir şekilde sizi ait olduğunuz yere çıkarıyor” diyor.

