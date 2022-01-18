Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de yetişkin nüfus içinde Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranının yüzde 8’den az olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı ‘Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.’ diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.”

Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022

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