Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine “Personel İşlemleri” hakkında genelge gönderildi.

Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.