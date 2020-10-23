Yerli kozmetik şirketi Selen Kozmetik, pandemiye rağmen girdiği yeni pazarların etkisiyle yılı 120 milyon TL ciro ile kapatmayı planlıyor. Bugüne kadar öz sermayesiyle büyüyen şirket, gelen teklifler üzerine ortaklık için birçok fonla görüşüyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

4-17 Ekim 2020 tarihli sayıdan

Girişimci Bülent Yorgun tarafından 1997 yılında kurulan yerli kozmetik markası Selen Kozmetik, saç bakım ve güneş bakım kategorilerinde 90’a yakın ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Bünyesinde saç bakım kategorisinde URBANCare ve Live Clean, güneş bakım kategorisinde ise HawaiianTropic markası bulunan şirket, cilt kategorisinde de lansmanlar planlıyor.

Geliştirdiği formülleri İstanbul ve İzmit’teki üç farklı üretim tesisinde ürüne dönüştüren şirketin yıllık üretim miktarı ise 5 milyon adet. Ürünleri bugün yaklaşık 3 bin noktada satışa sunulan ve 20’ye yakın ülkeye ihraç edilen Selen Kozmetik, ikinci kuşağın girişimleriyle hedef büyüttü.

Şirket geçen yıl 84 milyon TL ciroya ulaştı. Bu yılı ise yaklaşık 120 milyon TL ciro ile kapatmayı planladıklarını belirten Selen Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka Direktörü Selen Yorgun Tavit, pandemiye rağmen beş yeni ülkeye giriş yaptıklarını, buna bağlı olarak da yılı ciro artışıyla kapatmayı beklediklerini söylüyor.

3 BİN SATIŞ NOKTASINDA *

Selen Kozmetik yüzde 3-4 pazar payına sahip. Markalarının başarılı çıkışlarıyla yatırımcıların da ilgisini çektiğini dile getiren Tavit, şu anda ortaklık için birçok fonla görüşme halinde olduklarını söylüyor.

Yurtdışında da güçlü bir Türk markası olmayı hedeflediklerini söyleyen Tavit, şunları anlatıyor: “Bu hayalimizi ve hedefimizi gerçekleştirmede destek olacak teklifleri ve ortaklık yapılarını inceliyoruz.

Bugüne kadar çok gündemimizde olan bir konu değildi. Çünkü şirket öz sermayesi ile çok güçlü bir şekilde büyüyor.

Ancak bugünlerde fonlardan gelen teklifler doğrultusunda ortaklık yapımız ile ilgili görüşmelere başladık. Birçok fon ile görüşme halindeyiz. Bunlar arasında FMCG ve perakende sektörüne yatırım yapan fonlar da bulunuyor.”

20 ÜLKEYE İHRACAT *

Şirket bugün; İspanya, Almanya, Estonya, Polonya, Rusya gibi yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyor. 2020’nin ilk yarı yılını yüzde 40 civarında ciro büyümesi ile geçiren şirket, yılı pandemiye rağmen bu büyüme oranıyla tamamlamayı hedefliyor.

Finansal olarak pandemi sürecini sıkıntı yaşamadan geçirdiklerini dile getiren Tavit, “Yılın ilk yarısında beş yeni ülkeye giriş yaptık. İhracattaki büyümemiz 2021 sonrasında daha hızlı devam edecek. 2021 sonrası yatırımlarımız ile Türkiye’de yurtdışında büyümemiz sürecek” diye ekliyor.