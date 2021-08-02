Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son 5 günde 132 yangından 125’ini kontrol atına aldık, 7’si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti.” dedi.

Pakdemirli, Tunceli Hozat’taki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Isparta’da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200’ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.”