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Tarihi dokuyu koruyan iş yerleri Hatay ticaretine nefes olacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da ticari hayatın yeniden canlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Uzun Çarşı etrafındaki caddede 426 bağımsız iş yerinin yapımı sürüyor.   

24 Nisan 2025 | 12:40
Tarihi dokuyu koruyan iş yerleri Hatay ticaretine nefes olacak

Merkez ilçe Antakya'nın Kemal Paşa Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan iş yerleri, kentin tarihi dokusuna uygun olarak modern mimari anlayışla inşa ediliyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da, yapılan iş yerleriyle ticari hayatın yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

194 İŞ YERİNİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin kentte sadece modern yapı stokunda değil, aynı zamanda tarihi yapılarda da ciddi hasarlara yol açtığını söyledi.

Depremden etkilenen kentte konutlardan tarihi yapılara ve iş yerlerine kadar her alanda inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, bu kapsamda tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan Kemal Paşa Caddesi'nde de faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Masatlı, 426 bağımsız iş yerinden 194'ünün tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Tabii sadece bu burası değil, bunun yanında hemen üst taraf Habib-i Neccar Camisi, onun hemen yan tarafında tarihi Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor."

Vali Masatlı, çalışmaların sona ermesiyle caddenin hem kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun görünüme kavuşacağını hem de ticaretin yeniden hareketlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
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Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
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