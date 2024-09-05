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Tatlıpınar Enerji (TATEN) net kârını 10 kat arttırdı, yeni yatırımlarını duyurdu

Tatlıpınar Enerji, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 919 artışla 479 milyon 564 bin TL kâr açıkladı.

05 Eylül 2024 | 17:42
Son Güncellenme: 05 Eylül 2024 | 18:06
Tatlıpınar Enerji (TATEN) net kârını 10 kat arttırdı, yeni yatırımlarını duyurdu

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Son dönemde yaptığımız satın almalar ve kapasite artışları ile önemli adımlar attık. Planlı ve akılcı yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Tatlıpınar Enerji, 6 aylık bilançosunu açıkladı. Şirketin 30 Haziran 2024 itibarıyla dönem kârı 479 milyon 564 bin TL oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 47 milyon TL kâr açıklayan Tatlıpınar Enerji kârını geçen yılki aynı döneme göre yaklaşık 10 katına çıkartmış oldu. Şirketin 6 aylık esas faaliyet kârı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre %201 artışla 478 milyon 303 bin TL oldu. Geçen yıl 512 milyon 605 bin TL olarak gerçekleşen hasılat rakamı, bu yılın aynı döneminde %71 artış göstererek 876 milyon 145 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 225 milyon 696 bin TL olan brüt kar ise %71 artış göstererek 386 Milyon 422 bin TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğünü %12 oranında artırarak 9 milyar 863 milyon 830 bine çıkaran Tatlıpınar Enerji’nin toplam özkaynakları ise %10 artışla 5 milyar 148 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk üç ayında kârlarını %75 oranında artırarak kapasite artışlarının etkilerini görmeye başladıklarını, ikinci çeyrek itibarıyla da bu oranı yüzde 919’a çıkararak bir başarı hikayesine imza attıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “İlk çeyrek bilançomuzun ardından önemli satın almalar gerçekleştirdik. Ayrıca kapasite artışı yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ettik. Bu çalışmalarımızın meyvelerini de yıl içinde toplamaya devam edeceğimizi belirtmiştik. İlk 6 aylık bilançomuz ile bu yatırımlarımızın karşılığını aldık.” dedi.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arz olduğu 17 Ağustos 2023’te kombine işletmedeki kurulu gücün 115,5 MW olduğunu, bugün ise %262 büyümeyle bu rakamı 303,2 MW’a çıkarttıklarını belirten Kutluğ, “Planladığımız yeni yatırımlarla yakın zamanda toplam kapasitemizi 349,1 MW’a çıkaracağız. Kürekdağı projesinde 13,50 MW RES, Esenköy projesinde 12,60 MW RES, Umutlu projesinde 5 MW GES ve Tatlıpınar projesinde ise 14 MW GES olacak şekilde toplamda 46 MW kapasite artışı yapacağız” dedi.  

Kutluğ, ayrıca devam eden geliştirmeler tamamlandıktan sonra Tatlıpınar Enerji’de porftöy dağılımının yüzde 70’inin RES, yüzde 24’ünün GES ve yüzde 6’sının HES olacağını ifade etti. 
 

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