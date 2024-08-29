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Türkiye'de rekortmenler listesine giren 7 enerji şirketi

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, 2023'te enerji sektöründen 7 şirket yer alırken, söz konusu firmalara 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira vergi tahakkuk ettirildi.

29 Ağustos 2024 | 12:32
Türkiye'de rekortmenler listesine giren 7 enerji şirketi

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 34 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında 7 enerji firması yer aldı. Enerji firmalarına tahakkuk ettirilen vergi tutarı, 16 milyar 854 milyon 950 bin 501 lira oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), tahakkuk ettirilen 5 milyar 820 milyon 245 bin 724 lira vergiyle 10. sırada yer aldı. 
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 5 milyar 368 milyon 70 bin 117 liralık vergiyle 11. sırada; 
Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar 738 milyon 12 bin 310 liralık vergiyle 38. sırada; 
İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ, 1 milyar 322 milyon 709 bin 359 liralık vergiyle 54. sırada; 
Petrol Ofisi AŞ 1 milyar 45 milyon 8 bin 736 liralık vergiyle 65. sırada; 
Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ, 828 milyon 118 bin 974 liralık vergiyle 83. sırada ve 
OPET Petrolcülük AŞ, 732 milyon 785 bin 277 liralık vergiyle 98. sırada yer aldı.

Söz konusu firmalar petrol rafinericiliği ve dağıtımı, maden, enerji santrallerinin inşaatı, elektrik üretimi ve iletimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

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