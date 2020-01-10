Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? Kim ne diyor?
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran’ın, ABD’nin üssünü vurmasından saatler sonra düşmüştü. Uçakta bulunan 176 yolcudan kurtulan olmadı. Düşen uçakla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor…
Kanada Başbakanı Kanada Başbakanı Trudeau, ülkesinin istihbaratının elinde uçağın İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. İşte uçak faciasıyla yaşanan gelişmeler:
-Uçak faciasının ardından İran cephesi, yolcu uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün tahmin edildiğini duyurmuştu. Uçağın kesin düşüş nedeninin kara kutuların incelenmesiyle ortaya çıkacağı belirtildi.
TRUMP ŞÜPHELİ YAKLAŞTI
-Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklama uçak faciasına ilişkin tüm dikkatleri füze ihtimaline çevirdi. Trump, “Şüphelerim var. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. Sanırım orada çok kötü bir şey oldu.” diye konuştu.
TRUDEAU: UÇAĞI FÜZENİN VURDUĞUNA DAİR KANITLAR VAR
-Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise içinde 63 Kanadalı’nın hayatını kaybettiği uçakla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Trudeau, ülkesinin istihbaratının elinde Ukrayna uçağını bir İran füzesinin düşürdüğüne dair kanıt olduğunu söyledi. Bilgiden emin olduklarını vurgulayan Trudeau, “Bu kasıtsız olabilir.” diye konuştu.
-Bu gelişmelerinden ardından İran iddiaları yalanladı, uçak faciasının şeffaf bir şekilde incelendiği yönünde açıklama yaptı.
NEW YORK TIMES: UKRAYNA UÇAĞI HAVADA VURULDU
New York Times’ın ulaştığı bir videoda ise Ukrayna uçağının havada füze tarafından vurulduğuna ilişkin bir görüntü yer aldı. Söz konusu görüntüde füzenin uçağa isabet ettiği ve küçük bir patlama yaşandığı görülüyor.
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