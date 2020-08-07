Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazıda da yer aldığı üzere Ülker Bisküvi, 2020 yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştırdı.

Şirketin, Faiz Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,5 artışla 795 milyon TL oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 649 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Ülker Bisküvi’nin, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 23,8, Türkiye operasyonları yüzde 17,9 büyüdü.

“100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” *

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Türkiye’de ve tüm dünyada pandemi nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ve şirket olarak bu dönemde de üretim, satış ve dağıtım faaliyetleriyle, ihracata aynı şekilde devam edildiğini belirterek, Ülker Bisküvi’nin yılın ilk yarısında da büyümesini devam ettirdiğini bildirdi.

Gıda sektörünün ülke ekonomisi ve ihracatı için önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk yarıyıl finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Toplam ciromuz 4,5 milyar TL’ye ulaştı. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 39,5, toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 47,4 oldu. İlk yarıyıl konsolide FAVÖK marjımız yüzde 17,6’ya ulaştı. Türkiye’deki gıda sektörünün lideri olarak markalarımıza yatırım yapmaya, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya ve istihdama devam ediyoruz. Tüm kategorilerde başarılı bir performans gösteriyoruz. Özellikle bisküvi ve çikolata kategorilerimizin satışları artış gösterdi. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde güçlü bir oyuncu olmaya devam ettik. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor.”

“Toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük” *

Buyurgan, 2019 yılı Türkiye operasyonlarındaki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performansı verilerini açıkladıkları 5. Sürdürülebilirlik raporunu yayımladıklarını anımsatarak, “Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150’ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL’lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük.” ifadelerini kullandı.

Tüm fabrikalarda enerji izleme sistemi kurarak, anlık izlemeyi devreye aldıklarını aktaran Buyurgan, “Yaklaşık 1.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh’lik enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi yüzde 31,2 azalttık. Böylece 2024 hedefimiz olan yüzde 30 su azaltımının üzerine çıktık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. İsrafsız şirket modelimizi yeni dijital yatırımlarla destekleyerek, her geçen gün önemli tasarruflar gerçekleştiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.