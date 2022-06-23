Mobius Capital Partners’ın kurucu ortağı Mobius, Salı günü CNBC’nin “Squawk Box Asia” programına “Şu anda Hindistan’a giderek daha fazla odaklanıyoruz” dedi. Mark Mobius’a göre Hindistan, kısmen teknoloji ve hükümet politikaları sayesinde artık “çok heyecan verici bir yer” olarak ortaya çıkıyor.

Mobius, “Birçok yönden ona ‘Hindistan Birleşik Devletleri’ diyorum çünkü bu Hint eyaletleri birbirinden çok farklı. Bu da inanılmaz bir büyüme fırsatı yaratıyor” diyor. Mobius, yazılım işinde olan bir dizi birinci sınıf Hintli şirkete atıf yapıyor, Tata’yı örnek veriyor.

Mobius, teknoloji devi Apple gibi şirketler üretim tabanlarını çeşitlendirme ihtiyacını fark ettikçe, küresel yazılım pazarında zaten güçlü olan bir dizi diğer Hintli firmanın artık donanım alanına girdiğini de söyledi.

Mobius, çip üreticisi TSMC gibi şirketlere ev sahipliği yapan Tayvan’ı da sevdiğini söyledi ve “Çiplere giren yazılımların çoğu Tayvan’da oluşturuluyor ve biz de buna odaklanıyoruz” dedi.