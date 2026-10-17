Verona Avrasya Ekonomi Forumu 22-23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

İstanbul Ticaret Gazetesi'nde yer alan habere göre, Verona Avrasya Ekonomi Forumu (Verona Eurasian Economic Forum) heyeti, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti. Conoscere Eurasia Başkanı ve JSC Banca Intesa Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Antonio Fallico başkanlığındaki heyeti, İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ağırladı.

2008–2022 yılları arasında İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu, sonraki dönemde uluslararası platformlarda gerçekleştirildi. Forum, 2025 yılında ilk kez İstanbul’da düzenlenmişti. Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek Verona Avrasya Ekonomi Forumu, 22–23 Ekim tarihlerinde yine İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, son dönemde İstanbul’da ekonomik forumların sayısının arttığına dikkat çekerek, kentin bu alanda önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi. Develioğlu, bu tür organizasyonların hem yerel hem de uluslararası ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nun da iş dünyası ve stratejik çevreler açısından değerli bir platform olduğunu vurguladı.

Türk, İtalyan ve Rus bakanların davet edildiği foruma, Amerikan iş dünyasından geniş bir delegasyonun da katılması bekleniyor. Farklı ülkelerden girişimcileri, politikacıları, diplomatları ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen forum, ülkeler arası diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Toplantıya ayrıca İTO Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Tokel de katıldı.