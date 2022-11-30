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Video Galeri
Çalışma Hayatı ve Sosyal G.
Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
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'Yanan suya' inceleme
'Yanan suya' inceleme
30 Kasım 2022 | 01:33
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:17
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir alanda yeraltından çıkan yanıcı özellikteki sıcak suya ilişkin inceleme başlatıldı.
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