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'Yanan suya' inceleme

30 Kasım 2022 | 01:33
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:17
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'Yanan suya' inceleme
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir alanda yeraltından çıkan yanıcı özellikteki sıcak suya ilişkin inceleme başlatıldı.
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