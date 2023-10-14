Yeni Opel Corsa satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Opel’in 1982’den bu yana aralıksız ürettiği modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa çıktı. İşte araçla ilgili detaylar:



1 YENİ OPEL CORSA Açıklamaya göre yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

2 İÇ GÖRÜNÜM Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor. Opel Corsa'nın iç görünümünde Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

3 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİYLE GELİYOR Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.

4 YENİ OPEL CORSA SATIŞ FİYATI NE KADAR? 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

5 YENİ OPEL CORSA FİYATLARI Dört donanım seviyesinde fiyatlar şöyle: (880.900 TL), (1.008.900 TL), (1.068.900 TL), (1.191.900 TL)

6 ELEKTRİKLİ CORSA FİYATI Yeni Opel Corsa’nın benzinli motorlarına ek olarak yeni Corsa Elektrik de GS donanımı ile 1 milyon 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

7 ELEKTRİKLİ CORSA Opel'in açıklamasına göre 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile geliyor. Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor.

8 YENİ OPEL CORSA

9 YENİ OPEL CORSA

10 YENİ OPEL CORSA

11 YENİ OPEL CORSA

12 YENİ OPEL CORSA