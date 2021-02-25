People Pazarlama İletişim Grubu ajansları, Ekim 2020’de yeni yapılanma sürecine girerek PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu adı altında hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda bünyesinde dört ajans bulunan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu’nun yönetim kurulu başkanlık koltuğuna ise Banun Erkıran oturdu. Yeni yapılanmanın verdiği güçle büyümesine hız vermeye hazırlanan grup, Borsa Istanbul’da halka arzı gündemine aldı.

Yaklaşık 12 yıl önce People Communications ile medya planlama ve satınalma dünyasına giren, hemen akabinde United People adı ile dijital medya alanında da hizmet vermeye başlayan People ajansları yeni bir yapılanma ile yoluna devam etme kararı aldı.

İletişim dünyasının son 10 yılda geçirdiği hızlı değişime ayak uydurarak içerik çözümlerinden dijital planlamaya kadar uçta uca hizmet veren grup, Ekim 2020’de PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu çatısı altında toplandı.

Bu yeni yapılanma ile People medya planlama ve satınalma ajansı olarak faaliyetlerine devam ederken, United People yeni bir organizasyonel yapılanma ile Forward Media adıyla, grubun dijital medya ve performans planlama ve satınalma ajansı olarak faaliyet göstermeye başladı. People’in CEO’luğuna İbrahim Şahin geçerken dijital ajans Forward Media’nın CEO’su ise Atakan Kural oldu. Bünyesinde dört ajans bulunan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu’nun yönetim kurulu başkanlık koltuğuna ise Banun Erkıran oturdu. Yeni yapılanmanın verdiği güçle büyümesine hız vermeye hazırlanan grup, Borsa Istanbul’da halka arzı gündemine aldı. Banun Erkıran’la şirketin yeniden yapılanma ve büyüme hedeflerini konuştuk.

YÜZDE 100 LOKAL

People Aralık 2009’da kuruldu ama asıl hikaye Türkiye’de araştırma, reklam ve medya sektörünün başlangıcına kadar dayanıyor aslında. Zira People, 2009 yılında artık sektörde 20 yılını geçirmiş biri olarak kariyerimde aldığım yeni bir karar ile ortaya çıktı. Daha öncesinde dönemin önde gelen araştırma ve reklam ajanslarındaki belirli bir zamandan sonra, Türkiye’nin ilk medya ajanslarından biri olan MediaCom’un Türkiye’de kurulması ve önemli bir yere gelmesi de var tabi. O dönemde İlbak Holding’in yatırımı ile beraber, halen yol arkadaşlığı yaptığım Atakan Kural ve İbrahim Şahin’in de bu yeni oluşumun içerisinde yer alması ile People’in temelleri atıldı. İlk günkü ortak hedefimiz, geçmiş birikimlerimiz ve değerli bir ekip ile sektörde hizmet anlamında fark yaratacak, odağında insan olan işimizde ‘bir ajansı diğerinden ayıran en büyük farkın içindeki insanlar’ olduğunu hissettirecek bir yapı kurmak, neredeyse tamamen uluslararası networklerin hakim olduğu bir sektörde, yüzde 100 lokal bir sahiplik ile yatırım yaparak, önde gelen ajanslardan birini yaratmaktı.15 kişi ile başlayan People hikayemiz bugün People dışında, Forward Media, 3dots ve Sound Media ile daha da gelişerek 145 kişinin istihdam edildiği ve bir o kadarının da sektöre kazandırıldığı ve medya alanında farklı hizmetlerin tek bir çatı altında entegre bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir grup haline geldi.

UÇTAN UCA HİZMET

Ana faaliyet alanımızı medya planlama ve satınalma olarak özetlesek de sürekli değişim gösteren ve gelişen bir sektörde farklı alanlarda uzmanlaşmış yapıların birbiriyle uyumu ile hizmet veriyoruz. People 360 derece medya stratejisinden, planlamasına ve satınalımına kadar yol alırken, Forward Media dijital planlama özelinde hem markalama hem de özellikle performans alanındaki gücü ve data analitiği konusundaki yapılaşması ile öne çıkıyor. 3dots içeriğin en önemli iletişim kaynağı olan bu dönemde bu alana yoğunlaşırken, Sound Media değişim gösteren radyo kanalındaki geniş bir portföye uzmanlık sunuyor.

YENİ YAPILANMA

Pandemi gibi tecrübeler üzeri bir deneyimi yaşarken dahi bizim temelimizde var olan yatırım alanlarını geliştirmek ve kuvvetlendirmek cesaretimizi kaybetmedik. Pandeminin medyada ve tüketici davranışındaki 5 yıllık olası değişimi 5 ayda nasıl gerçekleştirdiğini hepimiz yakınen yaşadık. Bu anlamda özellikle veri odaklı planlama, hesap verilebilirlik ve dijital olgunluğa uygun bir yapıya geçtik. Şirket yapılarındaki değişiklik ile grubumuzun adını PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu olarak değiştirdik. People’in CEO’luğuna bu hikayenin başından beri çok değerli katkıları olan ve sektörün yakından tanıdığı İbrahim Şahin geçmiş oldu. Yine uzun yıllardır beraber yol arkadaşlığı yaptığımız ve ajansın pek çok farklı alanlarında gelişim ve girişimlerine liderlik eden Atakan Kural, dijital ajansımız Forward Media’nın CEO’su oldu. Geçtiğimiz 11 yılda Atakan ve İbrahim’in liderlik ettiği ekiplerdeki her biri ayrı ayrı değerli arkadaşlarımız yeni görevler üstlendiler. Biz grup olarak en önemli gücümüzün beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz. Onlar olmasa idi bugun geldiğimiz durumu konuşamazdık bile. Böylesine değerli bir ekip ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan sonrasında da benim görevim grubun yönetim kurulu başkanı olarak yapının başarılı bir şekilde uyum ve gelişimini sürdürmek olacak.

DİGDATA GÜÇLENECEK

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Grubu olarak değişmezimiz müşterilerimize katkı sağlamak. Bu anlamda geçen 11 yılda olduğu gibi yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Amiral gemilerimiz People ve Forward Media iş kalitesine ve kaynağına yönelik gelişmeye devam edecek. 3dots içerik alanında yeni adımlar atarak kapsadığı alanı büyütecek. Sound Media tarafında dijitalleşen radyo tarafında önemli çalışmalarımız var. Data analitiği alanındaki iç girişim DigData bu yıl içinde daha geniş bir ürün portföyü ile sektördeki varlığını kuvvetlendirecek. Bizim hikayemiz başta söylediğim gibi İlbak Holding’in bir yatırımı ile başladı ve 11 yılda yüzde 100 lokal bir sahiplik ile sektörün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Giderek büyüyen medya yatırımlarının güvenli bir şekilde teslim edildiği bir konumdayız. Bu anlamda bu hikayenin yeni yatırımcılar için de fırsatlar barındıran bir hale geldiğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak grubun Borsa Istanbul’da halka arzını da değerlendiriyoruz.

FORWARD MEDİA CEO’SU ATAKAN KURAL:

HIZ VE ESNEKLİK Bizim sektörümüzün büyük resminde trendlerin takibi hatta yaratılması ve onlara göre hızlı ve esnek olmak zaten vardır. Aksi halde anlamlı bir varlık olamazsınız. O yüzden pandemi bizi zamanlama olarak zorlasa da getirdiği yeniliklere hazırlıksız değildik. Örneğin uzaktan çalışma sistemi. Zaten 2020 için planları yapılmıştı fakat pandemi bizi kapsamı açısından ilk etapta endişelendirdi. Neyse ki hem teknoloji ekibimiz hem de kurumsal ilişkiler birimimizin üstün gayreti ile çok kısa zamanda aksiyona geçebildik. Arkadaşlarımızın sağlık durumları öncelikli olmak üzere bu dönemde müşterilerimizin nasıl davranması gerektiğine dair yönlendirmelerde bulunduk. Bugünden baktığımızda tüm bu süreci günden güne verimliliği artan bir şekilde, müşterilerimizi mutlu ederek devam ettirebildiğimizi görebiliyorum.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM Yeni yapılanma ile Forward Media grubun data odaklı dijital dönüşüm kası olarak konumlandı. Uzun süredir bu alana hem yapısal anlamda hem de iş gücü anlamında yatırımlar yapmıştık. İş süreçlerimizi günden güne iyileştiriyoruz. Ekip kalitemiz deneyim ve donanım anlamında genç bir kaynak varlığı ile gelişiyor. Değişime adapte olmuş, ötesini kovalayan bir ekip ile tüm grup olarak bu anlamda sektörde önemli bir konumdayız. Özellikle hali hazırda bir iç girişim olan veri analitiği hizmetimiz DigData’nın yeni ürünleri ile sonuç odaklı iletişime, yeni ve rasyonel bir kapı açıyoruz. Dijital alanda verdiğimiz SEO hizmetimiz her gün büyüyor. Bu anlamda yeni yapılanma ile hizmet alanlarımızın ve kalitemizin bütünleşik olarak büyüdüğünü gözlemliyoruz.

PEOPLE CEO’SU İBRAHİM ŞAHİN:

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI Yeni yapılanma tahmin edeceğiniz üzere bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Üzerinde ciddi olarak analizler yapılmış, hem iş arkadaşlarımız hem de iş ortaklarımız için verimliliği ve kaliteyi daha da yukarıya çekecek bir yapı. Yaklaşık 5 aylık sürece baktığımızda bu hedeflere adım adım yaklaştığımızı görüyorum. Kaynakların daha verimli kullanımı, müşterilerimize zamanın ruhuna uygun çözümler getirmek konusunda önemli adımlar attık. Bunların da devamı 2021-22 döneminde büyüyerek gelecek. İçeriğin hem Türkiye’nin ana mecrası TV için hem de dijitalleşen yapısı için çok kritik. Bu alanda 3dots ile çok önemli işlere imza attık ve bundan sonra daha da farkedilir adımlar planlarımız içinde.

TV ÖNE ÇIKTI Bu dönemde medya tüketimlerinin, şartların da getirdiği durumlardan ötürü büyük değişiklikler yaşadığına şahit olduk. Dijital kullanım ve online alışveriş, müthiş bir hızla bu zamana kadar adapte olamamış grupları, mesela üst yaş grubunu içine katarken TV ise dijitale doğan jenerasyonlara göz kırpar oldu. TV izlenmelerinde ilk dönemlerdeki içerik sıkıntılarına rağmen ciddi artış gözlemlendi. İlk pandemi şoku atlatıldıktan sonra medya yatırımları anlamında TV’nin öne çıktığını gördük. Basın, OOH, radyo ve özellikle sinema kayıplar yaşasa da TV’deki güçlü büyüme sayesinde sektör zorlu bir yılı daha büyüyerek kapatmayı başardı. Biz de bu değişimleri erken dönemde öngörerek hazırladığımız sunumlarla markalarımızı, dönemin gerçeklerine en uygun mecra karmaları ve dönemleri kullanmaya yönlendirip, durumu fırsata çevirmelerine ve yatırımlarının karşılığını maksimumda almalarına katkıda bulunduk.