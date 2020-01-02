Yerli otomobil için ön sipariş açıklaması
Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), 27 Aralık’ta görücüye çıkan yerli otomobil ön siparişlerine yönelik açıklama yaptı.
TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir.
Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz” denildi.
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