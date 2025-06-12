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Yılın en büyük blok mermer fuarı Afyonkarahisar’da gerçekleşecek

Türkiye’nin en önemli doğal taş üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’da, yılın en büyük blok mermer fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, 18–21 Haziran 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Alanı’nda gerçekleşecek.

12 Haziran 2025 | 10:35
Yılın en büyük blok mermer fuarı Afyonkarahisar’da gerçekleşecek

Afyonkarahisar, 400 milyon metreküplük mermer rezervi ve yıllık 6,9 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin mermer ihracatında üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin önde gelen doğal taş üretim merkezinde yılın en büyük blok mermer fuarı gerçekleşecek. 

ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, kentin 231 milyon doları aşan mermer ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir organizasyon olacak. Afyonkarahisar dünyanın en seçkin doğal taş rezervleri arasında yer alıyor. Mermerin en nadide örnekleri ve tescilli pek çok çeşidi ile Afyonkarahisar, üretimini ve vizyonunu dünyaya daha çok tanıtmak için bu fuarı bir fırsat olarak görüyor.

HEYKELTRAŞLARDAN FUARA ÖZEL ESERLER 

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen, 1.500’ün üzerinde doğal taş bloğu, 200’ü aşkın firma tarafından fuar alanında sergilenecek. Afyonkarahisar başta olmak üzere; Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa’daki mermer ocaklarından çıkarılan bloklar, TIR’larla Afyonkarahisar’a taşınacak. Ziyaretçiler, Türkiye’nin doğal taş zenginliğini tek bir çatı altında inceleme şansı yakalayacak. Mermer ocağı makinaları, kesim ve taşıma sistemleri, işleme makinaları, sarf malzemeler de fuarda yer alacak. 

Üreticiler, Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan gelecek alım heyetleriyle, birebir görüşmeler yaparak, yeni ihracat bağlantıları kurabilecek. Heykeltraşların fuara özel hazırladıkları eserler de alana kurulacak sanat sokağında sergilenecek.

KENTTE 150 MERMER OCAĞI VAR

Fuarın Türkiye doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtacak bir vitrin olacağını vurgulayan ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, “Fuarımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üreticiyle buluşup verimli ticari bağlantılar kurabileceği bir platform. Blok mermer üreticileri, uluslararası alım heyetleriyle birebir görüşmeler yaparak küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacak. Mimarlar, iç mimarlar, teknik müşavirler ve müteahhitler, yüzlerce doğal taş alternatifini yerinde inceleyip, yeni desenleri keşfedecek. Mermerin damar yapısı, rengi ve kalitesi sahada, çıplak gözle görülebilecek” diye anlatıyor. 

Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan da İscehisar ilçesindeki mermer ocaklarının 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Afyonkarahisar, Türkiye’nin en büyük mermer üretim üssü. 150 mermer ocağı ve yaklaşık 700 fabrikada taş işleniyor. Bu fuar; üreticiyi, alıcı ve satıcıyı aynı çatı altında buluşturacak. Ocaklarımızı ve fabrikalarımızı misafirlerimize göstermek için heyecanla hazırlanıyoruz” diye konuşuyor. 

 

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Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
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Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
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Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
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