Yayıncılıkta büyüme yolculuğuna tek başına devam etme kararı alan Doğan Holding, ortağı Egmont’un yüzde 50 hissesini satın aldı. Bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing’in hisselerini Doğan Grubu’na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejilerinin etkili olduğu kaydedildi.

Doğan Grubu, Türkiye’de uluslararası standartlarda yayıncılık yapmak üzere 25 yıl önce İskandinav yayıncılık devi Egmont International Holding A/S ile Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.’yi kurdu

Doğan Holding’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada; kurulduğu ilk günden itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bu ortaklığın Türkiye’nin en etkili yayıncılık markalarının sahibi olduğu belirtilerek, “Doğan Egmont markasına Doğan Kitap, onlara Dex, Doğan Novus, Ceo+, Doğan Solibri ve son olarak da Doğan Akademi markaları eklendi. Eğitim yayıncılığı ve dijital yayıncılıkta sürekli atılım yaptı. Türkiye’nin en iddialı sesli kitap yayıncısı oldu. Yetişkin ve çocuk yayıncılığında yüzlerce yazarın binlerce kitabını hem ‘online’ hem de ‘offline’ satış kanallarıyla milyonlarca okurla buluşturdu ve buluşturmaya devam ediyor” denildi.

Bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing’in hisselerini Doğan Grubu’na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejilerinin etkili olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pay devir sözleşmesini takiben Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirimin olumlu sonuçlanması halinde, pay devir işleminin usulüne uygun olarak tamamlanması planlanıyor. Doğan Egmont bundan sonra Doğan Holding’in vizyonuyla yatırım yapmaya, yayıncılık sektöründeki güçlü ve iddialı pozisyonunu sürdürerek büyümeye devam edecek. Egmont Publishing yeni adıyla Egmont Story House ile içerik paylaşımı, ortak edisyonlar ve ürün geliştirme gibi alanlarda da iş birliği sürdürülecek”