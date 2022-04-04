Doğan Holding, önceki hafta katlanabilir karton üretimi için yatırım kararı aldı. 300 bin ton ithalatı ikame edebilecek olan bu yatırım karton ambalaj sektöründe de heyecan yarattı. Geçen hafta içinde sektörün önemli kağıt-karton ve hizmet tedarikçilerinden olan Doğan Dış Ticaret’in genel müdürü Haşim Işık, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) üyelerine özel bir sunum yaptı. Işık, sektörü verdikleri hizmetlerin yanında Doğan Holding’in yatırımı ile ilgili de sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Geçen hafta içinde sektörün önemli kağıt-karton ve hizmet tedarikçilerinden olan Doğan Dış Ticaret, KASAD üyelerine özel bir sunum yaptı. Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü Haşim Işık, dünyanın en büyük kağıt üreticilerinden Stora Enso’nun Yazı Tabı Kağıt Grubu’nda ve buna ek olarak KRPA (Çek Cumhuriyeti), Deevya Shakti (Hindistan), Safepack (Hindistan) ve Oji Paper (Japon) gibi firmaların da tüm ürünlerinin Türkiye satışındaki tek temsilcisi olduklarını belirtti.

Kağıt ve karton tedariki konusundaki faaliyetlerinin yanı sıra, Stok Finansman Yönetimi konusunda da müşterilere bütüncül çözümler sunduklarını anlatan Haşim Işık, “Sahip olduğumuz gümrüklü antrepolar, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, güçlü finansal yapısıyla müşterilerinin güvenilir iş ortağı olma hedefini hep canlı tutuyoruz” dedi. Doğan Dış Ticaret’in ev sahipliğinde yapılan buluşmada, müşterilere sunulan “hammadde tedariki ve stok finansman hizmetinin” çerçevesi ve işleyişi hakkında bilgi aktarıldı.

YÜZDE YÜZ İTHAL EDİLİYOR

Haşim Işık dernek üyelerine ayrıca Doğan Holding’in gerçekleştirmeyi planladığı FBB yatırımı hakkında da bilgi artardı. Işık konuyla ilgili şunları söyledi:

“Katlanabilir kutu kartonu üretimi için yatırım yapılması hedefleniyor. Türkiye’de yıllık olarak tüketilen 300 bin tonluk kutu kartonun tamamı ithal ediliyor. Doğan Holding’in bu yatırımıyla birlikte ithalat ihtiyacı tamamen ortadan kalkarken, ülke bu alanda net ihracatçı konumuna gelecek. Yatırımın gerçekleşmesinin yaklaşık üç yıl süreceğini öngörüyoruz. Fabrika için Marmara Bölgesi’nde yer arayışlarımız sürüyor. Bu fabrika ile birlikte sektör temsilcilerinin de bize paralel olarak yeni fabrikalar yapacağımızı görüyoruz. Yani bir kümelenme modeli yaratabilecek bir yatırım söz konusu olacaktır.”

SEKTÖRÜN İHRACATI ARTIYOR

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) verilerine göre, Türkiye 2020 yılında 1 milyar 742 milyon dolar karton ve oluklu ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve bu rakamı 2021 yılında 2 milyar 166 milyon dolar seviyesine taşıdı. İhracat artışında ürün fiyatlarındaki artışın yanında tonaj bazında artışın da etkisi oldu. Sektörün en büyük ihracat pazarları, Birleşik Krallık, Irak, İsrail, ABD, Almanya ve Fransa olarak öne çıktı.

KASAD Başkanı Alican Duran, “Dünyada fosil yakıtlardan üretilen ambalaj pazarı küçülürken, karton ambalajın yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor. 2020/25 döneminde Avrupa’da en hızlı büyüyecek pazarların başında ise Türkiye ve Polonya geliyor” diyor.