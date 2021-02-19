İhlas Holding, Söke Değirmencilik’in yüzde 100 hissesini satın almak için 225.22 milyon liralık teklif verdi.

İhlas’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz, daha önce yapmış olduğu gizlilik sözleşmesi kapsamında Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Moms Kitchen International S.a.r.l’ye ve gerçek şahıslara ait %100 oranındaki paylarının satın ve devir alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir teklif vermiştir. Söz konusu teklifin tutarı, %100 hisse için 225.220.000 Türk Lirası’dır.” denildi.

Açıklamada, verilen bağlayıcı olmayan teklifin kabul edilmesi halinde Söke Değirmencilik nezdinde mali ve hukuki inceleme (“due dilligence”) çalışmalarına başlanacağı belirtildi.