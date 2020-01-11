47 bin istihdam fırsatı
2019 işsizliğin yükseldiği bir yıl oldu. 2018’de yüzde 11 olan işsizlik oranının 2019 yılını yüzde 13,5 dolayında kapattığı tahmin ediliyor.
İşin kötüsü, son dönemde ekonomiden gelen toparlanma sinyallerine rağmen, istihdam kapıları 2020 yılında da hemen açılacak gibi görünmüyor.
Her yıl yaptığımız ‘İşe Alımda 50 Lider’ araştırması bu yönde sonuçlar verdi. Geçen yıl yaptığımız araştırmada 2019 için 50 şirket 68 bin 590 kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken bu yıl şirketlerin istihdam hedefi 46 bin 980 kişide kaldı.
Bu da yüzde 31,5’lik daralma anlamına geliyor. Bu yıl istihdamını en çok artıracak şirketler; Migros, Yıldız Holding, Sofra/Compass Group, Yemeksepeti, TAB Gıda şeklinde sıralandı. Sadece bu beş şirket, 20 bin 300 kişiyi işe alacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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