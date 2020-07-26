Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’nun önde gelen iş insanlarını sıraladığımız “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasının 2020 sonuçları belli oldu.

Ekonomiye yön veren, istihdam yaratan, vergi rekortmeni olan isimleri bir araya getirdiğimiz 50 ismin yer aldığı listede zirvenin sahibi yine değişmedi. Sanko Holding’in onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, bölgenin kalkınmasına verdiği ekonomik ve sosyal destekle zirvede yer aldı.

İkinci sırada Osmaniye’den dünyaya açılan demir-çelik devi Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı var.

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkatleri çeken Gaziantepli Erdemoğlu Holding’in yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu ise Anadolu’nun en etkin üçüncü ismi oldu.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.