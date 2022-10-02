Tüm dünya pandemide teknoloji girişimlerinin yükselişine sahne oldu. Büyükşirketler teknoloji yatırımlarını hızlandırırken, teknoloji start up’larının da yıldızı parladı.

Özellikle de kurucusu kadın olan start up’lar öne çıktı. Hatta o girişimler bugün, Türkiye’deki ‘en değerli şirket’ sıralamasını bile değiştiren bir hacme ulaşmış durumda.

Start up ekosisteminde emin adımlarla ilerleyen kadınlar, son 1,5 yılda çektikleri yatırımlarla büyümelerini sürdürüyorlar.

İki yıl önce COVID-19 salgınıyla başlayan olumsuz hava, hayatın tüm süreçlerini etkileyen büyük birkrize dönüştü. Kurum ve kuruluşların iş yapış şekillerden çalışma koşullarına kadar pek çok şey değişime uğradı.

Bu dönemde dijitalleşme büyük bir ivme yakalarken, tüm dünyada teknoloji yatırımları zirve yaptı. Normalleşme sürecinde de bu yöndeki yatırımlar hız kesmedi.

Tüm dünyada yaşanan resesyon bile teknoloji yatırımlarında bir düşüşe neden olmadı. Teknoloji alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerin yanı sıra start up’ların da yıldızı parladı.

Global ölçekteki büyük şirketlerin mevcut koşullara göre hızlı hareket etmeleri pek mümkün değilken, start up’lar esnek yapıları nedeniyle hızla aksiyon alabildiler.

Bu kıvraklıklarıyla da yatırımcıların, ilgisini ve yatırımını çekmeyi başardılar. Türkiye’nin küresel girişimcilik ekosisteminde adını daha fazla duyurduğu son bir buçuk yılda, özellikle de kadın start up’ların kurduğu teknoloji girişimleri, yatırımcıların gözdesi oldu.

İyi bir ekibe sahip, pazarı gelişen, gerçek problemlere sürdürülebilir çözümler sunan ve doğru bir iş modeliyle konumlanan kurucusu kadın olan start up’ların hem yatırıma erişimde hem de krizi fırsata çevirmede şansı bir dönemden geçtiklerini söylemek yanlış olmaz.

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