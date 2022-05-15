Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı. Buna göre, dokuz kategoride en çok oyu alarak zirveye oturan isimler belli oldu.

Pandemi sonrası toparlanma yılı olan 2021’de iş dünyasında fark yaratan, yeni dönemin koşullarına hızlı adapte olan ve kendi alanında rol model olan liderler öne çıktı.

Bu yıl, ‘Yılın İş İnsanı’ olarak Getir kurucusu Nazım Salur seçildi. Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 31’inci kez gerçekleştirilen ‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı.

Anket sonucunda, dokuz kategoride en çok oyu alan isimler belli oldu. Pandemi sonrası toparlanma yılı olan 2021’de iş dünyasında fark yaratan, yeni dönemin koşullarına hızlı adapte olan ve kendi alanında rol model olan liderler öne çıktı.

Ankete katılan iş dünyasının önde gelen isimleri, pandemi sonrası yeni değişimlerin yaşandığı küresel eğilimleri iyi okuyan, hem kurumuna hem de içinde yaşadığı topluma değer katan liderleri ödüllendirdi.

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