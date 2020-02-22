Franchise fırsatları - Ekonomist

Franchise fırsatları
Franchise sektörü, Türkiye’de ve dünyada yeni iş imkanlarına ve istihdam artışına destek vermeye devam ediyor. Değişen ekonomik dengeler bir taraftan sektörel bazlı daralmaları tetiklerken, diğer yandan insanların girişimcilik seçeneğini daha fazla değerlendirmesi sonucunu doğuruyor.
Franchising, girişimciler için büyük bir ekosisteme dönüştü. Bu ivmeyle gelecek yıllarda ekonominin önemli çarklarından biri olmaya devam edecek olan franchising sisteminin büyüklüğü 2019 yılında 43 milyar dolara ulaştı.
2019’da franchising pazarının yarattığı istihdam sayısı ise 250 bin kişiyi aştı. Franchising ekosistemine 2019 yılında 10 binden fazla girişimci dahil oldu.
Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 65 bine ulaştı. 205 Türk markası da yurtdışına açıldı.
Bu rakamlar da gösteriyor ki markalar artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil ülke ekonomisinin kalkınması ve Türkiye’nin yurtdışında tanınması için de önemli bir araç haline geldi.
2020’de sektörün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması ve sağlıktan gıdaya, tekstilden otomobile birçok farklı sektörden 3 bine yakın şirketin 7 binden fazla şube açması bekleniyor.
Kapak haberinde yer verdiğimiz 19 şirket ise bu yıl 500’ün üzerinde yeni girişimci arıyor. Bu şirketlerin koşullarını haberimizde detaylıca bulabilirsiniz.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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