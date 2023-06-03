Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yer alıyor. Mehmet Fatih Kacır, bir önceki dönemde Sanayi ve Teknoloji Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kacır'ın biyografisi internet sitesinde şu şekilde yer alıyor: