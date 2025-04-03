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Altında rekor, Bitcoin’de değer kaybı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal ettikleri tüm ürünlere gümrük tarifeleri getirmesi altının ons fiyatının rekor kırmasını sağlarken, Bitcoin'de kayıplara yol açtı.

03 Nisan 2025 | 11:39
Son Güncellenme: 03 Nisan 2025 | 11:52
Altında rekor, Bitcoin’de değer kaybı

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Avrupa Birliği de (AB) dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı.

Dün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 bin 167,84 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra hafif düşüş gösterdi.

Altın şu anda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri olurken, ons fiyatı bu yıl yüzde 20 arttı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da ABD'nin geniş kapsamlı gümrük tarifeleri paketinin ardından yüzde 2 düşerek 84 bin doların altına indi.

Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti. Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Trump dijital para birimlerinin destekçisi olarak görülüyor ancak şu ana kadar kripto destekçilerinin umutlarını yerine getiremedi. Bitcoin, Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
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