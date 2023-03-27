Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'

Kripto bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezlerini haberleştiren Daily Mail şu yorumu yapıyor:

"Kripto para birimleri son on yılda büyük bir büyüme kaydetti, ancak piyasanın değişken yapısı, bir 'kripto bağımlıları' nesli yarattı. Şimdi, fahiş ücretler karşılığında onlara yardımcı olmayı vadeden lüks bir rehabilitasyon endüstrisi var. 1.21 trilyon dolarlık kripto piyasasındaki yatırımcılar, yatırımları yükseldiğinde dopamin bağımlısı oluyor, bu yüzden büyük kazançlar peşinde koşuyor ve kayıpları endişeyle izliyorlar. Büyük kayıpların stresli olduğu aşikâr ancak bir aylık konaklamanın 400.000 dolara kadar çıkabildiği bu abartılı rehabilitasyon merkezlerine başvuran kripto bağımlılarının elinde bol miktarda Bitcoin kaldığı da açık"

Habere göre bu tür merkezler, insanları kriptodan vazgeçirmek için dünya çapında hızla artıyor. Bazı tesislerde program sürecinde özel yatlarda konaklama, şoförlü bir Bentley ve kişisel bir şef vadediliyor.

25 BİN DOLARDAN 400 BİN DOLARA

Habere göre İsviçre'deki bir rehabilitasyon merkezinde, kripto bağımlılığı için dört haftalık bir program 400.000 dolara mal oluyor. Lüks tesisteki olanaklar arasında şehri gezmek ya da kayak merkezine gitmek için kapıda bekleyen Bentley limuzinler de var. Merkezin müşterilerinden biri bir kripto piyasası çökmesinde 10 milyon dolardan fazla kaybettikten sonra gelmiş. Yine habere göre İspanya'daki bir merkez 4 haftalık yatılı program için 420 bin dolar alıyor. Tayland'da bulunan bir merkez ise 25 bin dolara mal oluyor.

30'lu yaşların ortasında erkekler

İsviçre'deki merkezin yöneticisi en çok 30'lu yaşların ortasında erkek müşterilerin geldiğini söylüyor. İspanya'daki merkezin kurucusu ise yılda yaklaşık 100 müşteriyle görüştüğünü; çoğunun 30 ila 35 yaş arasındaki erkek girişimciler olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: Kripto ile ilgili sorunların arttığını gördük. Kripto bağımlılığı çok genç yaşlarda başlıyor çünkü kumara benzer şekilde kısa sürede zengin olma hırsı var. Ticaret gibi piyasanın kapanmadığı ve her zaman parmağınızın ucunda olan cebinizdeki bir kumarhane gibi".