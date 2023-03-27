ARA
Bist 100
5031,98
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,0625
-0,0399%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5241
-0,0739%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0765
0,0548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1210,12
-0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'

Daily Mail'in haberine göre kripto para birimlerinin değişken yapısı, her dakika güncellemeleri takip eden bir tür 'kripto bağımlısı' nesle de yol açtı. Habere göre şimdi dünyanın farklı ülkelerinde varlıklı yatırımcılara dönük çok lüks 'kripto rehabilitasyon merkezi' endüstrisi ortaya çıkıyor.

27 Mart 2023 | 01:55
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 02:03
0
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'

Kripto bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezlerini haberleştiren Daily Mail şu yorumu yapıyor: 

"Kripto para birimleri son on yılda büyük bir büyüme kaydetti, ancak piyasanın değişken yapısı, bir 'kripto bağımlıları' nesli yarattı. Şimdi, fahiş ücretler karşılığında onlara yardımcı olmayı vadeden lüks bir rehabilitasyon endüstrisi var. 1.21 trilyon dolarlık kripto piyasasındaki yatırımcılar, yatırımları yükseldiğinde dopamin bağımlısı oluyor, bu yüzden büyük kazançlar peşinde koşuyor ve kayıpları endişeyle izliyorlar. Büyük kayıpların stresli olduğu aşikâr ancak bir aylık konaklamanın 400.000 dolara kadar çıkabildiği bu abartılı rehabilitasyon merkezlerine başvuran kripto bağımlılarının elinde bol miktarda Bitcoin kaldığı da açık"

Habere göre bu tür merkezler, insanları kriptodan vazgeçirmek için dünya çapında hızla artıyor. Bazı tesislerde program sürecinde özel yatlarda konaklama, şoförlü bir Bentley ve kişisel bir şef vadediliyor.

25 BİN DOLARDAN 400 BİN DOLARA

Habere göre İsviçre'deki bir rehabilitasyon merkezinde, kripto bağımlılığı için dört haftalık bir program 400.000 dolara mal oluyor. Lüks tesisteki olanaklar arasında şehri gezmek ya da kayak merkezine gitmek için kapıda bekleyen Bentley limuzinler de var. Merkezin müşterilerinden biri bir kripto piyasası çökmesinde 10 milyon dolardan fazla kaybettikten sonra gelmiş. Yine habere göre İspanya'daki bir merkez 4 haftalık yatılı program için 420 bin dolar alıyor. Tayland'da bulunan bir merkez ise 25 bin dolara mal oluyor.

30'lu yaşların ortasında erkekler

İsviçre'deki merkezin yöneticisi en çok 30'lu yaşların ortasında erkek müşterilerin geldiğini söylüyor. İspanya'daki merkezin kurucusu ise yılda yaklaşık 100 müşteriyle görüştüğünü; çoğunun 30 ila 35 yaş arasındaki erkek girişimciler olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: Kripto ile ilgili sorunların arttığını gördük. Kripto bağımlılığı çok genç yaşlarda başlıyor çünkü kumara benzer şekilde kısa sürede zengin olma hırsı var. Ticaret gibi piyasanın kapanmadığı ve her zaman parmağınızın ucunda olan cebinizdeki bir kumarhane gibi".

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1210,12 -0,25%
  • ALTIN ONS 1974,39 -0,22%
  • BIST 100 5031,98 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0625 -0,0399%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5241 -0,0739%
  • EURO/USD 1,0765 0,0548%
  • INGILIZ STERLINI 1,22361 -0,04289%
  • JAPON YENI 130,837 0,22%
  • KANADA DOLARI 1,37387 -0,0542%
  • RUS RUBLESI 77,28 0%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL