2020’de 18 yeni mağaza açacak
Dünyada pırlanta talebinin 76 milyar dolarlık bir pazar yarattığı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise tahminlere göre 1 milyar dolarlık bir pırlanta pazarı var.
Dünyaya göre çok küçük olsa da Türkiye’de pırlanta pazarı hızlı bir büyüme sürecinde. Son beş yılda pırlanta satışlarının 10 kat arttığı tahmin ediliyor.
Zen Pırlanta, pazarın en önemli oyuncularından biri. Şirket yurtiçinde 68 mağazasıyla Türkiye’nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahip.
Yurtdışında da ABD’de bir, Almanya’da iki, BAE’de üç, Katar’da iki, Irak, Kuveyt ve Kıbrıs’ta birer mağazası var. Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofisleriyle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yapıyor.
Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlanta satışlarının artık sadece evlilik alışverişleriyle sınırlı kalmadığını söylüyor.
Güzeliş, “Pırlanta aşk ve bağlılığın simgesi olarak her zaman verilecek özel bir hediye olarak görülüyor. Pırlanta alma ve hediye etme alışkanlığı gittikçe yayılıyor ve özel günlerin dışında tüm yıl boyunca devam ediyor” diyor.
Zen Pırlanta’nın cirosu 70 milyon dolara ulaşmış durumda. 2020 hedefi yüzde 15 büyüme olan şirket, gelecek yıl yurtiçinde 10, yurtdışında ise sekiz mağaza açmayı hedefliyor.
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