İstanbul Avrupa Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ‘Yılın En’leri’ raporunu açıkladı.

Rapora göre, 2019’da Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketim 2 milyar 512 milyon 26 bin kilovatsaatle ocak ayında, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon 366 bin kilovatsaatle haziran ayında kayıtlara geçti.

BEDAŞ’ın abone sayısı ise 2019’da 5 milyon 134 bine ulaştı. Geçen yıl bölgede 769 milyon 152 bin 763 TL yatırım yapılırken, bu miktar BEDAŞ’ın özelleştirildiği 2013’ten beri yıllık bazda yapılan en yüksek yatırım oldu.

Bu yıl için ise 559 milyon 196 bin 582 TL yatırım planlanıyor.

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, arıza sayısı ve sürelerindeki düşüşte teknolojiye yapılan yatırımların etkisinin büyük olduğunu söylüyor.

Yiğit, dağıtım şirketlerinin artık birer teknoloji şirketi olma yolunda ilerlediklerini sözlerine ekliyor.