650 milyon TL yatırımla otel kurdu
Bu hafta ‘İş Dünyasından’ sayfalarımızda Sapanca ile ilgili bir yatırım haberimiz daha yer alıyor.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerel otel zincirlerinden olan Elite World Hotels, Sapanca’da gerçekleştirdiği 650 milyon TL’lik yatırım ile Türkiye’nin en büyük wellness ve spa alanına sahip oteli Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’u hizmete açtı.
44 dönüm arazi üzerine kurulu ve 500 oda kapasiteli otel, bölgenin ilk ve tek biyolojik göletini de kapsıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmaris ve Van’da yer alan toplam sekiz oteliyle hizmet veren Elite World Hotels’in yönetim kurulu başkanı Coşkun Elik, söz konusu yatırımla 428 kişiye istihdam sağladıklarını söylüyor.
Elik, kongre turizmiyle kısa sürede Sapanca’da katma değerli ziyaretçi profili yaratacaklarını belirterek şöyle konuşuyor: “Toplamda 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonlarımız bulunuyor.
Farklı illerde gerçekleşen kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca’ya kazandırmayı amaçlıyoruz.”
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