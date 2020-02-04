ABD pazarına hızlı giriş yaptı
Kimya sektörü, Türkiye’nin ihracatında otomotivden sonra ikinci sırada yer alıyor.
Sektörde irili ufaklı yüzlerce firma, dünya pazarlarında ciddi deneyime sahip.
Bunlardan biri de uzun yıllar İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) başkanlığını yürütmüş olan Murat Akyüz’ün aile şirketi Akyüz Kimya.
Dedesi tarafından Ankara’da temelleri atılan şirketin üçüncü kuşak temsilcisi olan Murat Akyüz, 1989’da anonim şirkete dönüşerek İstanbul’a taşınan şirketin ihracat stratejilerine yön veriyor.
Plastik mutfak araç gereçleri üreten şirketin Hadımköy’deki tesislerini gezdik ve Akyüz’den yeni dönemdeki ihracat planlarını dinledik.
2019’u 30 milyon TL ciro ile kapatan şirketin üretiminin yüzde 60’ını ihraç ettiğini anlatan Akyüz, “Toplamda bin 500 farklı ürün üretiyoruz.
Yeni dönemde hedefimiz özellikle ABD pazarında büyümek” diyor. Yakın zamanda ABD’nin yaygın ev gereçleri zincirlerinden biri ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Akyüz, “İlk etapta 250 farklı ürünle ABD pazarına giriş yapıyoruz.
Amacımız bu pazarda geniş bir satış ağına sahip olmak” diye konuşuyor. Ürettikleri ürünleri Amazon’da da satmaya başladıklarını dile getiren Akyüz, “Türkiye’nin büyümesi ihracat odaklı olmaya devam edecek.
Biz de kendi markamızla dünya pazarlarında daha fazla boy göstermek için çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor.
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