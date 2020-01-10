Alışverişte hangi ülkeler öne çıktı?
Türkiye’de lüks alışveriş denilince ilk akla gelen markalardan biri olan İstinye Park, özellikle yabancı ziyaretçilerin odağındaki AVM’ler arasında yer alıyor.
Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2019 yılını yüzde 20 ciro artışıyla kapatan İstinye Park, toplam ziyaretçi sayısını 17 milyona çıkarırken, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 110 artırdı.
Son dönemde özellikle Çinli turistlerin sayısında büyük bir artış oldu. Alışverişte Çinlilerin Ortadoğuluları geçtiğini belirten İstinye Park Genel Müdürü Uğur Berk, “2019’da ciromuzu yüzde 20 artırdık.
Cironun yüzde 30’u ise turistlerden geldi” diyor. Bu oranın lüks markalarda yüzde 40-50’lere çıktığını, İstanbul’da yapılan tax free alışverişlerin üçte birinin İstinye Park’ta yapıldığını da vurguluyor.
Berk, Çinlilerden sonra, THY’nin Meksika uçuşlarını başlatmasıyla, Türkiye’de alışverişte Meksikalı ve Kolombiyalıların öne çıkacağını söylüyor.
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