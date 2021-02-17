Tüm dünyada sanal ağların iş hayatı başta olmak üzere her noktada etkisi gün geçtikçe artıyor. Pandeminin hızlandırdığı bu sürece adapte olmak isteyen şirketler, yeni projeler geliştiriyor.

24 Ocak 2021 tarihli sayıdan

Perakende, e-ticaret ve gayrimenkul sektörlerine uzun yıllardır hizmet veren bir danışmanlık şirketi olan Alkaş, bu döneme uyum sağlama hedefiyle hizmetlerini dijitale taşıdı ve Digital Network Alkaş platformunu geliştirdi. Digital Network Alkaş, farklı deneyim ve trendlerin konuşulduğu, ortak akıl oluşturmayı hedefleyen dijital bir platform.

Alanında uzman profesyonellerin ve vizyonerlerin yer aldığı platform; konferanslar, eğitimler, doğrudan bağlantılar, sektörden haberler ve üst düzey yöneticilerle birebir tanışma fırsatı yaratıyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Hedefimiz, bugün için ulusal olan platformu, Alkaş’ın bağlantıları ile uluslararası bir platforma dönüştürmek” diyor.

Alkaş pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte farklı sektörler için toplam 50’yi geçkin canlı yayın ile 20 bin üzerinde sektör temsilcisine ulaştı. Aközer, “2021 yılında daha çok konferans, daha çok iş bağlantıları yapabilecekleri bir platform yapacağız.

Online stantlar ile B2B görüşmeler olacak, ulusal ve uluslararası fırsatları üyelerimize sunacağız. Kendi sektörünün gündeminin yanı sıra paydaşları olan farklı disiplinlerdeki firmaların da gündemini takip edebilecek, raporlarına ulaşabilecekler” diyor.