Dünyaya ABD’den yayılacak
Türkiye genelinde 16 bin 590 eczanede yer alan Zade Vital ürünleri, son dönemde dünyaya da açılıyor.
Özellikle ABD’ye yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Zade Global CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, ABD pazarı çalışmaları doğrultusunda Chicago’da Zade Global Inc. şirketini 2018’de kurduklarını hatırlatıyor.
Büyükhelvacıgil, “ABD’ye gerçekleştirilen ilk sevkiyatta toplam 100 bin kutu ve 5 milyon 800 bin kapsül ihraç ettik” diyor.
Bugüne kadar ABD pazarına 56 farklı ürün çeşidi gönderdiklerini anlatan Büyükhelvacıgil, şunları söylüyor: “Ürünlerimiz eczanelerde ve ABD mevzuatları gereği yasal olduğu için Amazon.com’da satışa sunuldu.
Önümüzdeki süreçte Kanada ve Güney Amerika’dan başlayarak tüm dünyaya yayılmayı öngörüyoruz. 2023’e kadar 200 yeni Türk bitkisini daha ABD’ye göndermeyi hedefliyoruz.”
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