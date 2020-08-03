Hükümetin binlerce ürüne getirdiği ilave gümrük vergileri, iş dünyası tarafından tartışılmaya devam ediyor. Bazı sektörlerde ek vergiler rahatsızlık yaratırken, bazı sektörler için ise yerli üretim açısından önemli avantajlara kapı aralıyor.

İhracat dünyasının duayen isimlerinden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye’de üretilmesine rağmen ithal edilen ürünlere ek vergi konmasının doğru bir karar olduğunu söylüyor.

Ek vergiyle ülkeye girecek malların fiyatı artacağından iç piyasada hafif bir fiyat artışı görülebileceğini dile getiren Öztiryaki, ek vergilere konu olan ürünlerin çok dikkatli seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Öztiryaki, “Üretimde kullanılan hammadde ve ara mamullerden kesinlikle gümrük vergisi alınmamalıdır” diyor.