2022’nin ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8’lik artışla 9,5 milyar TL’ye yükselten Türk Telekom, finansal ve operasyonel performansını sürdürdü.

Bu yılın ilk üç ayında 561 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom’un FVAÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu.

2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 52,2 milyona ulaştı.

Sabit genişbant abone sayısını 14,5 milyona çıkartan Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 10,3 milyonu aştı.

2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL yatırıma imza attıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.