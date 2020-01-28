Enerji ve endüstri sektörlerinde birleşme
İzmir merkezli Kontek Otomasyon Grubu, kuruluşunun 25’inci yılında Konar Enerji ile birleşmeye gitti.
Yenilenebilir enerji ve dijital çözümleri bir araya getiren güçlü bir şirket olmak amacıyla bu birleşme kararı alındı.
Kontek Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, geliştirdikleri yerli iki yazılımla yenilenebilir enerji santrallerinde verimlilik çözümlerine ve dijitalleşmeye odaklanacaklarını belirtiyor.
Özdemir, yenilenebilir enerji sektörünün artık tamamen dijitalleşme ve yapay zeka temelli akıllı uygulamalara kaydığının altını çiziyor.
Türkiye’de ilk olan yazılımlarıyla dünyaya açılarak santrallerin daha verimli çalışmasını sağlayacaklarını da söylüyor.
Özdemir, bir yandan müşterilerine en yüksek verimliliği ve yatırım geri dönüşünü sağlarken, bir yandan da çevreye maksimum oranda duyarlı teknolojilerin kullanımını ve geliştirilmesini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
İlk olarak İspanya ve Hollanda pazarlarına giriş yapacaklarını söyleyen Özdemir, şöyle devam ediyor: “2020 itibarıyla yeniden yapılanmamızı ‘dijitalizasyon’ üzerine kurduk.
LOGGMA yazılımla birlikte ‘Solarify’ ve ‘Enerify’ olmak üzere iki yeni dijital platform geliştirdik.
Bunlardan Solarify, yapay zeka ve akıllı sistemlerle, güneş enerjisi santrallerinde anında arıza tespitini yaparak santralin daha fazla üretim yapmasını sağlayacak bir performans, analiz ve işletme bakım yönetim platformu.
Enerify ise yapay zeka algoritmaları ile harmanlandı ve endüstriyel ve ticari tesislerde elektrik enerjisinin her anlamda tüketimini optimize edecek, yatırımcıya tavsiyelerde bulunarak tasarruf etmesini sağlayacak bir dijital platform.”
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