Bir süredir çevreci üretime ağırlık veren özel şirketlerin döngüsel ekonomiye yönelik girişimlerine bir yenisi daha eklendi. L’Oréal Grup geri dönüştürülmüş ilk kozmetik şişesini üretti.

L’Oréal Grup 2017 yılında, yenilikçi plastik geri dönüşüm çözümlerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve teknolojiyi sanayileştirmek adına birlikte çalışmak için Carbios ile Nestlé Waters, PepsiCo ve Suntory Beverage & Food Europe’un katıldığı bir konsorsiyum kurdu.

Plastiklerin geri dönüşümü için biyo-teknolojik çözümlerin geliştirilmesinde öncü olan Carbios’a yatırım yapan şirket, yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen şişeleri kullanıma sundu.

L’Oréal Grup Ambalaj ve Geliştirme Direktörü Jacques Playe konuyla ilgili şunları söylüyor: “Mekanik geri dönüşüme alternatif olan, enzimatik geri dönüşüm teknolojisiyle üretilen PET’ten yapılan bu ilk şişeyi geliştirmek için 2017’den beri Carbios ile birlikte çalışıyoruz.

Bugün bu şişeleri bir pilot uygulama ile duyurmaktan ve ortaklarımızla birlikte geleceğin ambalajını yaratacak bir konumda olmaktan mutluluk duyuyoruz.

2030 yılına kadar L’Oréal Grup olarak plastik ambalajlarının yüzde 100’ü geri dönüştürülmüş malzemelerden veya biyolojik kaynaklı olacak.”