İkinci fabrikayı da kuracak
Temelleri 1994 yılında atılan ve 25 yılda MENA Bölgesi’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üreticisi haline gelen CinnaGen, 2016 yılında Türk ilaç endüstrisine de adım attı.
Şirket, Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde biyoteknoloji alanında AR-GE merkezi ve üretim tesisini hayata geçirdi. 30 milyon dolarlık fiziki bir yatırım ve ürünlerin teknoloji transferi ile birlikte know-how’ı da dahil ilk etapta toplamda 100 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Şimdi ise Türkiye’de ikinci fabrikayı kurmak için kollar sıvanmış durumda. Bu yatırım ile CinnaGen İlaç, global bir oyuncu ve devamında dünyanın ilk 10 biyoteknolojik ilaç üreticisinden biri olmayı hedefliyor.
Fabrikanın faaliyete girmesiyle ilk etapta 150 milyon dolarlık biyoteknolojik ilaç ithalatının duracağını söyleyen CinnaGen İlaç CEO’su Ferhat Farşi, şunları anlatıyor: “Türkiye şu an katma değeri yüksek olan ilaçları ithal ediyor. 1 milyar dolarlık bir biyoteknolojik ilaç ithalatı söz konusu.
Fabrikamızın açıldığı bugün, ithalatın büyük kısmını ülkede üretebiliriz. Bu ilaçların tamamını Türkiye’de üreterek net ihracatçı konumuna gelmek için anlaşmalarımızı imzaladık.
Örneğin Cezayir ile yaptığımız bir anlaşmanın tutarı üç yıllık 45 milyon dolar. Kimyasal ilaçların ortalama kutu fiyatı 8 TL civarında ama bizim ilaçların minimum değeri 500 dolardan başlıyor”
Türkiye’de yakında yeni fabrika yatırımı daha planladıklarını belirten Ferhat Farşi, hem AR-GE hem de üretim üssü olarak Türkiye’yi Güney Kore gibi biyoteknolojide çok iddialı bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şirket, 2023 yılında 20 ülkeye 100 milyon dolarlık ihracat yapmayı da planlıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?