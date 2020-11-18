Dünya çapında üretilen tarım ürünlerinin yüzde 75’inin tozlaşma için arılara bağımlı olduğu biliniyor. Bu desteğin, yüzde 90’ı ise doğada yalnız yaşayan arılar tarafından gerçekleşiyor.

Megakentlerdeki arı nüfusunun artırılması için başlatılan Arı Evim Geleceğim projesi, İsviçreli bebek gıdası üreticisi Hero Baby, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde hayata geçti.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan projeyle alanlara yerleştirilen arı evleri, hızlı şehirleşmenin etkisi altında kalan kentlerde, binlerce arıya yuva alanı temin ederek, hayatta kalmalarına ve çoğalmalarına yardımcı oluyor.

Proje kapsamında kentlerin belirli bölgelerindeki park ve bahçelere kurulan arı evleri ile arıların popülasyonunda bir artış sağlanırken, beş yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla 50 milyon yeni arının doğal yaşama kazandırılması planlanıyor.

Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin Işık, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söylüyor: “Arı Evim Geleceğim projesiyle İstanbul’un belirli bölgelerine 37 arı evi yerleştirildi. Altı tür soliter arıya ev sahipliği yaptığı ve tüm evlerde yaklaşık 5 bin arının yuvaladığı ve yumurtalarını bıraktığı gözlendi.

Böylelikle, İstanbul’a yaklaşık 5 bin yeni arı ailesi kazandırılırken, soliter arı popülasyonunda en fazla artış İstanbul Büyükçekmece’de görüldü.

Yapılan analizler sonucunda bu artışın en büyük nedenlerinden birinin yuvaların bulunduğu alandaki arı dostu çiçek miktarı olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra İstanbul Beşiktaş’ta nüfusun çok yoğun ve yeşilliğin çok az olduğu bir alana konan benzer bir yuvadan 10 kat daha düşük verim elde edildi.”